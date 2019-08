Mit einer Handy-Kamera soll ein Kolumbianer in Zügen oder Supermärkten in Madrid heimlich Hunderten Frauen unter den Rock gefilmt haben. Der Südamerikaner wurde laut Polizei in der Madrider Metro auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Die Zahl der Betroffenen wird auf mehr als 500 in den vergangenen Jahren geschätzt, darunter auch einige Minderjährige.