So ganz sollten wir uns einen Sommerurlaub im europäischen Ausland wohl doch noch nicht abschminken. Fernreisen kommen zwar nicht in Frage, doch sollte es die Infektionslage vor Ort erlauben, ist ein Urlaub auf den Balearen oder den griechischen Inseln noch nicht ganz verloren. Das sagt zumindest Thomas Bareiß, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung. Mit den Nachbarländern Deutschlands würden bereits Gespräche geführt.

Zuletzt kam auch von so mancher beliebter Urlaubsregion im europäischen Ausland grünes Licht. Allen voran Kroatien, das sich als "coronafreies Urlaubsland" zu vermarkten versucht. In der Tat hat das Adria-Land frühzeitig Maßnahmen gegen das neuartige Virus eingeleitet. Außerdem soll es viele Unterkünfte geben, die die Einhaltung der Abstandsregel möglich machen. Details zu den genauen Reisebestimmungen der kroatischen Behörden soll es bis Ende Mai geben.

Die Plitvicer Seen und Wasserfälle in Kroatien Bildrechte: IMAGO

Ganz ähnlich sieht es im benachbarten Montenegro aus, einem der Trend-Urlaubsziele deutscher Touristen im vergangenen Jahr. Atemberaubende Landschaften mit Bergen zum Wandern, Flüssen zum Baden und der Adria on top sind durchaus verlockend. Wenn nur die Anreise mit dem Auto nicht so lang wäre.

Österreich buhlt schon seit längerem um Urlaubsabsprachen mit seinen europäischen Nachbarn. Länder mit niedrigen Ansteckungszahlen sollten ihre gemeinsamen Grenzen wieder öffnen. Auch in der Schweiz sitzt man bereits in den Startlöchern. Derzeit plant man Schutzmaßnahmen für Gastgeber und potentielle Gäste. Termine für eine mögliche Grenzöffnung sind derzeit noch nicht im Gespräch.

Hotels an der Ostseeküste und in den Masuren würden sich über die Rückkehr deutscher Touristen sicherlich freuen. Auch die Regierung denkt über ein Hochfahren des Tourismus nach. Doch noch ist nicht klar, ob es in Sachen Reisen zu einer Einigung zwischen Berlin und Warschau kommen wird. Zumal die Corona-Situation in Polen eher unklar ist. Zwar gibt es offiziell nur wenige Corona-Infektionen, allerdings wird auch nur wenig getestet.