Kann der Winterurlaub stattfinden?

Besonders schwierig gestaltet sich die Situation für diejenigen, die ihren Winterurlaub schon lange gebucht haben. In Deutschland sind die Skipisten nach wie vor dicht, in Österreich sind sie aufgrund der Einreisebestimmungen quasi nur für Einheimische nutzbar. Auch Frankreich und Italien wollen von Ski-Tourismus zunächst nichts wissen.



Übrig bleibt die Schweiz, doch auch die ist vom Auswärtigen Amt zum Risikogebiet deklariert worden. Dennoch sind in einigen Kantonen die Skianlagen (noch) geöffnet. Solange sie nicht aus Sachsen kommen, ist eine Einreise für Bundesbürger möglich. Die Rückreise ist dennoch für die Bewohner der meisten Bundesländer mit der üblichen Quarantäne-Pflicht verbunden.



Ob der geplante Winterurlaub nun stattfinden kann? Hier heißt es: Abwarten ...

Mit einer Pauschal-Buchung auf der sicheren Seite

Bis zum Sommer wird sich die Lage wieder normalisiert haben, so die Hoffnung von Politik und Wissenschaft. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, wird dann auch wieder ein Sommerurlaub im Ausland inklusive Flug drin sein.



Worauf man sich einstellen sollte: Einige Fluglinien könnten einen Impfnachweis bzw. einen negativen Corona-Test verlangen, bevor sie Touristen an ihre Urlaubsorte bringen.



Aber: Wer pauschal bucht, geht eigentlich kein Risiko ein - und sichert sich jetzt garantiert einen besseren Preis als wenige Wochen vor Urlaubsantritt. Wichtig ist, vor der Buchung die Stornierungsklauseln genau zu prüfen.



Wird das angedachte Urlaubsgebiet zum Corona-Risikogebiet, wird die Reise seitens des Veranstalters storniert, die Kosten bekommt man in der Regel erstattet. Geht ein Anbieter zwischenzeitlich pleite, zahlt die Insolvenzversicherung.

Mit einer Pauschalbuchung sind Sie auf der sicheren Seite. Bildrechte: imago images / Westend61

Auf Nummer Sicher gehen: Ein Quartier in Deutschland buchen