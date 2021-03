Je länger der Lockdown dauert, desto größer ist die Sehnsucht nach einer Reise ins Ausland. Bildrechte: imago images/imagebroker

Osterurlaub in Deutschland ungewiss

Bringt der Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch (3. März) erste Lockerungen - und macht damit Urlaubsträume wahr? In dieser Sache sind sich die Ministerpräsidenten mehr als uneinig: Während Sachsen-MP Michael Kretzschmer den Osterurlaub bereits abgehakt hat, glaubt Reiner Haseloff, Regierungschef von Sachen-Anhalt, dass er zumindest im eigenen Bundesland möglich sein wird. Auch andere Länderchefs sehen Reisen über die kommenden Feiertage weniger strikt.



Die Mediziner dafür umso mehr. Bloß keine überstürzten Lockerungen, fordern die Wissenschaftler und mahnen ein planvolles Vorgehen. Ganz anders der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Dem kann es mit den Öffnungen gar nicht schnell genug gehen. Bis vorerst 7. März gilt: Touristische Reisen sind zu unterlassen und die Beherbergung von Touristen verboten. Zumindest in Deutschland.

Urlaub im Ausland - was ist möglich?

Einfacher gestalten könnte sich ein Urlaub jenseits der Bundesgrenzen. Dass das eine Reise in ein Risikogebiet ist, die mit der Rückkehr Tests und ggf. Quarantäne nach sich zieht, steht außer Frage. Aktuell sind sämtliche europäische Länder Risikogebiete. Doch die einen mehr, die anderen weniger.

Ist Osterurlaub möglich? Für Reisen innerhalb Deutschlands ist das noch nicht entschieden. Bildrechte: imago images/Political-Moments

Urlaub auf Mallorca: Reisewarnung bald aufgehoben?

Hoffnung auf zumindest einen Sommerurlaub machen die aktuellen Inzidenzwerte auf Mallorca. Während Deutschland von seinem selbst gesteckten Ziel einer 35er-Inzidenz noch weit entfernt ist, ist Mallorca schon auf einem guten Weg. Deshalb durften zum 2. März auch Teile der Gastro wieder öffnen - vorerst nur bis 17:00 Uhr und mit halbierter Bestuhlung. An einem Tisch dürfen maximal vier Personen zusammen essen und trinken. Aber: Nach Mallorca zu fliegen und dort in ein Hotel einzuchecken, ist kein Problem. Es ist damit zu rechnen, dass die Reisewarnung für Mallorca zeitnah aufgehoben wird.



Aktuell muss man zur Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen, doch der könnte für Geimpfte bereits ab Mai wegfallen. Sicher ist das allerdings noch nicht. Die Regierung möchte sich vorab mit der EU abstimmen.

Zeitnah eine Option: Kanarische Inseln und Spanien

Ganz gut sieht es auch auf den Kanaren aus. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei 54. Dennoch stuft das Robert-Koch-Institut die Inseln weiterhin als Corona-Risikogebiet ein. Um eine Nach-Urlaubs-Quarantäne kommt man also nicht herum. Das passiert erst, wenn die 50er-Inzidenz für längere Zeit unterschritten wird.



Die Infektionszahlen der einzelnen Inseln unterscheiden sich: Während die Inzidenz-Werte auf den Inseln La Gomera und La Palma unter 20 liegen, sind Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Teneriffa und vor allem El Hierro stärker betroffen.



Auf dem spanischen Festland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei etwa 72 - und damit deutlich über deutschem Niveau. Einzelne Hotspots sind nach wie vor abgeriegelt.

Italien: Bella Italia muss noch warten

Italien, eines der Sehnsuchtsziele vieler Deutscher, ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Aktuell liegt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei etwa 198. Für die Einreise ist ein negativer PCR-Test nötig.



Da es bis zunächst 27. März verboten ist, innerhalb Italiens in andere Regionen zu reisen, kann die Polizei die Einreise nach Italien untersagen, wenn sich das angegebene Reiseziel in einer anderen Region befindet als dort, wo die Einreise stattfindet.



Wagen könnte man gegebenenfalls eine Flugreise nach Sardinien. Das erspart die bürokratisch erschwerte Anfahrt über die Schweiz oder Tirol. Und: Derzeit ist Sardinien die einzige "weiße Zone" Italiens, in der - abgesehen von Hygiene-, Abstands- und Maskenregeln - keinerlei Einschränkungen gelten.

Griechenland noch in Hab-Acht-Stellung

Der griechische Wein muss noch warten. Gemessen an der Zahl der Neuinfektionen (Sieben-Tage Inzidenz von ca. 111) ist die Lage in Griechenland besser, als in den meisten anderen Staaten der EU. Dennoch gelten in weiten Teilen des Landes Einschränkungen, Gastronomie und Einzelhandel sind geschlossen. Von 21 Uhr bis 5 Uhr gilt landesweit eine Ausgangssperre. Reisen innerhalb Griechenlands sind nur aus triftigem Grund gestattet. Die meisten Hotels haben geschlossen.



Wer trotzdem einreisen möchte, muss auch hier einen negativen PCR-Test vorweisen können. Griechenland und Zypern gehören zu den Ländern, die sich vehement die Einführung eines EU-weit gültigen Impfpasses einsetzen. Der soll Geimpften den PCR-Test ersparen.

Urlaub mit Risiko: Kroatien

In Kroatien liegt der landesweite Inzidenz-Wert aktuell bei etwa 74. Cafés und Restaurants ist der Außer-Haus-Verkauf von Speisen und Getränken gestattet; Hotelrestaurants dürfen eigene Hotelgäste regulär bewirten.



Sollte das Infektionsgeschehen auf den kroatischen Inseln ansteigen, müssen Reisende damit rechnen, dass Brücken- und Fährverbindungen kurzfristig eingeschränkt werden und ein Verlassen bzw. Betreten der Inseln nicht mehr möglich ist.

Welche Reiseziele in Europa sind vergleichsweise sicher? Bildrechte: imago images/Political-Moments

Vorerst keine gute Idee: Urlaub in Portugal

Die Einreise nach Festland-Portugal ist für Reisende derzeit nur über den Luftweg möglich. Die Landesgrenzen zu Spanien sind seit dem 29. Januar geschlossen.



Der Grund: Portugal leidet unter extrem hohen Infektionszahlen. Das Robert-Koch-Institut hat ganz Portugal (einschließlich Azoren und Madeira) als Corona-Risikogebiet (Hochinzidenz- und Virusvarianten-Gebiet) eingestuft. Noch mindestens bis 16. März gilt für das ganze Land ein Ausnahmezustand. Restaurants und Cafés sind geschlossen, in den Hotels wird höchstens Roomservice angeboten. An den Wochenenden darf die eigene Region nicht verlassen werden.



Was verwundert: Trotz der ernsten Situation lockt Madeira damit, dass geimpfte Touristen ohne PCR-Test einreisen dürfen.

Das wird nix: Urlaub in Österreich

Österreich hat seine Einreisebestimmungen verschärft. Urlaubsreisen ins Land sind bis auf Weiteres nahezu unmöglich - und das ist auch gut so. Die aktuelle Tages-Inzidenz der Alpenrepublik liegt bei 157, zudem gilt Tirol als Virusvarianten-Gebiet.

Einreise nur mit triftigem Grund: Dänemark

Für Reisende ohne dänischen Pass bleiben die Grenzen bis voraussichtlich 5. April dicht. Neben einem negativen PCR-Test benötigt man einen triftigen Grund, um ins Land einzureisen. Mit einem Dänemark-Urlaub zu Ostern dürfte es für Touristen aus Deutschland also nichts werden.