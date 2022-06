Aktuell sind keine Länder mehr als Hochrisiko- bzw. Virusvariantengebiet eingestuft. Informationen darüber, welche Länder in Europa und weltweit aus deutscher Sicht wie eingestuft sind, bietet das Robert Koch-Institut in seiner stets aktuellen Übersicht . Auch die aktuellen Einreise- und Quarantäneregeln sind dort nachzulesen.

Lust auf Helsinki? In Finnland sind ein Impfnachweis oder negativer Corona-Test noch Pflicht. Bildrechte: IMAGO

An deutschen Flughäfen ist die Maskenpflicht aufgehoben. Allerdings gibt es eine Empfehlung, eine Maske zu tragen, wenn das Gedrängel groß wird, zum Beispiel am Check-in, bei den Sicherheitskontrollen oder dem Flughafenbus.

Bei Flügen, die in Deutschland starten oder landen, gilt weiterhin eine Maskenpflicht. In vielen EU-Ländern wurde dagegen auf Empfehlung der EU-Behörden die Maskenpflicht in Flugzeugen aufgehoben. Freiwillig kann natürlich trotzdem jede oder jeder eine Maske tragen.