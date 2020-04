Deutlich optimistischer als Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Deutschland in Sachen Corona-Krise noch lange nicht überm Berg sieht, äußert sich Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Krüger. Sie stellt eine Einigung zwischen Österreich und Deutschland in Aussicht, die Urlaube im jeweils anderen Lynd möglich machen könnte. Deutschland hat sich dazu bislang recht verhalten gezeigt.

"Der Sommerurlaub wird dieses Jahr wahrscheinlich eher in Deutschland stattfinden", bringt es Thomas Bareiß, Tourismusbeauftragter der Bundesregierung, auf den Punkt. Noch mindestens bis zum 3. Mai ist ganz Deutschland touristisches Sperrgebiet, die Vermietung von Zimmern und Unterkünften zu touristischen Zwecken wird bundesweit mit Bußgeldern geahndet. Auch die deutschen Inseln in Nord- und Ostsee sind seit Mitte März keine Alternative für Urlaubswillige. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind aufgrund der Corona-Krise für Touristen auf unbestimmte Zeit abgeriegelt, Tagesziele in den Bergen gesperrt.

Doch es gibt erste Hoffnungsschimmer für diejenigen, die nicht länger zu Hause bleiben oder ihren Sommerurlaub planen wollen. Schleswig-Holstein plant eine vierstufige Rückkehr zum Tourismus. Zunächst soll es den Menschen mit Zweitwohnsitz gestattet werden, in ihre Ferienunterkünfte zurückzukehren, anschließend sollen Privatunterkünfte und Ferienwohnungen, dann unter Einschränkungen Hotels wiedereröffnet werden, zuletzt dürfen dann auch Tagestouristen wieder an die Küste kommen. In Brandenburg können mittlerweile eigene Ferienhäuser wieder genutzt werden, kleinere Tagesausflüge ins Land sind ebenso erlaubt. Am wenigsten hat sich bislang Mecklenburg-Vorpommern geöffnet. Doch das kann sich bis zum Sommer noch ändern - in beide Richtungen.



Auch die bayerischen Berge sind ein bei Touristen äußerst beliebtes Reiseziel. Wie es hier in Sachen Tourismus weitergehen könnte, ist bislang nicht bekannt.