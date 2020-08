Urlaub in der Nachsaison Steigende Corona-Zahlen: Risikogebiete, Einreiseverbote und Testpflicht

Die Sommerferien sind vorbei oder neigen sich dem Ende entgegen - Beginn der Reise-Saison für diejenigen, die ohne Kinder verreisen. Wären da nur nicht die erneut steigenden Zahlen der Corona-Neuinfektionen. So manches Ziel, das noch vor kurzem als "sicheres Reiseland" galt, ist mittlerweile - zumindest in Teilen - mit einer Reisewarnung belegt. Welche Länder und Regionen sind davon betroffen? Was passiert, wenn man dennoch dorthin reist? Und was muss man bei der Rückkehr beachten?