Dank der gelockerten Corona-Beschränkungen ist ein Urlaub in den Osterferien sowohl in Deutschland als auch im Ausland wieder einfacher möglich. Dennoch sind nicht alle Maßnahmen aufgehoben worden. Aktuell gilt im Bund der sogenannte Basisschutz. Wie der genau ausgestaltet wird, entscheiden die Bundesländer selbst.

Hotspots - Mehr als Corona-Basisschutz

So gut wie überall gilt: Die Maskenpflicht in Supermärkten ist aufgehoben, ebenso die 3G-Regel in Restaurants und Hotels. In Bus, Bahn und Flugzeug muss aber weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Nicht aber beim Aufenthalt im Bahnhof oder am Flughafen, auch wenn hier das Tragen einer Maske empfohlen wird.

Anders sieht es mit der sogenannten Hotspot-Regelung aus, die in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg greift. So muss in M-V weiterhin im Einzelhandel eine Maske getragen werden. Das gilt auch für Museen, Hotels und Gastronomie. Für Hotels und Ferienwohnung gilt außerdem die 3G-Regel, in Clubs und Diskotheken sogar 2G plus. Zudem soll der Mindestabstand von 1,5 Metern beachtet werden. In Hamburg gilt ähnliches.

In Hotspots können weiterhin schärfere Corona-Maßnahmen gelten. (Archiv) Bildrechte: dpa

Beliebte europäische Urlaubsziele