Unbeschwert verreisen? Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Regeln haben das die vergangenen zwei Jahre schwer gemacht. Das will die Bundesregierung zeitnah ändern - und damit vor allem Familien mit ungeimpften Kindern entlasten. In Kraft treten sollen die Lockerungen am 4. März. Einem vergleichsweise unbeschwerten Osterurlaub dürfte damit nichts im Wege stehen.