Dolce Vita mit Maske: Kein Risikogebiet in Italien

Vom Auswärtigen Amt derzeit NICHT als Risikogebiet eingestuft ist Bella Italia. Zwar sind auch hier zuletzt die Fallzahlen wieder angestiegen, doch bislang ist die kritische Schwelle von 50 Infizierten auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nicht überschritten worden. UND: Man ist vorsichtig in Italien. Die Diskotheken sind dicht - und wer sich abends unters Volk wagt, der muss auf öffentlichen Plätzen eine Maske tragen.



Einreisebschränkungen gelten für deutsche Urlauber in Italien (und Sizilien) nicht. Es sei denn, man möchte nach Sardinien reisen. Dort muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Auch nach Venedig kann man wieder bedenkenlos reisen. Bildrechte: dpa

Von Risikogebieten durchsetzt: Kroatien

Schwieriger gestaltet sich ein Urlaub in Kroatien. Dort gelten Zahlreiche Regionen als Risikogebiete. Derzeit nicht dabei ist das für deutsche Autoreisende günstig gelegene Istrien. Dubrovnik und Split sind hingegen tabu.

Portugal: Metropolen Lissabon und Porto meiden

Sonne kann man auch in Portugal (samt Madeira), Griechenland, Zypern und auf Malta tanken. In Portugal sollte vor allem der Großraum Lissabon gemieden werden. Denn der ist ein explizites Risikogebiet. Auch in Porto steigen derzeit die Zahlen der positiv auf das Coronavirus Getesteten. Doch wer sich von den beiden Metropolen fernhält und mit einem Alkoholverbot am Strand leben kann, für den steht ein paar entspannten tagen im Warmen nichts entgegen.

Ein Urlaub in Portugal ist okay. Die Metropole Lissabon sollte allerdings großräumig gemieden werden. Bildrechte: imago/blickwinkel

Sonne tanken in Griechenland, Zypern und Malta

Ein ähnliches Bild bietet sich in Griechenland. Bislang ist das Land samt seiner bei Urlaubern beliebten Inselwelt gut durch die Corona-Krise gekommen. Steigen die Fallzahlen, wird mit Einschränkungen reagiert. Von denen sind derzeit Partys, religiöse Feierlichkeiten und Wochenmärkte betroffen. Sonne tanken, Kulturdenkmäler besichtigen und griechische Spezialitäten genießen kann man trotzdem. Gleiches gilt übrigens für Zypern.



Was man nicht vergessen sollte: Mindestens 24 Stunden vor ihrer Ankunft müssen sich Reisende elektronisch anmelden und angeben, wo sie vorher waren und wo sie sich in Griechenland aufhalten werden.



Auf Malta ist die Zahl der Neuinfektionen seit Anfang Juli 2020 mehrfach deutlich angestiegen und bewegt sich nach derzeit erneut auf hohem Niveau. Zu den Risikoländern zählt der kleine Inselstaat aber noch nicht. Sonne tanken in Valetta ist derzeit also problemlos möglich.

Auch in Griechenland ist derzeit keine einzige Region als Risikogebiet ausgewiesen worden. Bildrechte: imago images/imagebroker

Urlaub im hohen Norden: Schweden, Norwegen, Dänemark und polnische Ostsee