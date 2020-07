War's das dann? Leider nein! Denn je nachdem, was der QR-Code sagt, wird noch an Ort und Stelle ein Test auf das Coronavirus durchgeführt. Wer also aus einem Landkreis in Deutschland kommt, in dem gerade die Infektionszahlen steigen - wie jüngst im Raum Gütersloh - und der damit als Risikogebiet eingestuft ist, muss wohl mit einem Abstrich rechnen. Immerhin ist der Test für den Urlauber kostenlos.