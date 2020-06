Seit dem 3. Juni sind Italiens Grenzen wieder für Touristen geöffnet. Damit ist eine Einreise für EU-Bürger möglich, ohne danach in eine zweiwöchige Quarantäne zu müssen. Auch die Italiener selbst dürfen sich wieder frei zwischen den 20 Regionen ihres Landes bewegen.



Grünes Licht gibt es für eine Reise nach Italien auch von deutscher Seite. Noch bis einschließlich 14. Juni gilt die vom Auswärtigen Amt verhängte internationale Reisewarnung, danach steht der dolce vita in Bella Italia nichts mehr im Wege. Es sei denn, die Zahl der Infektionszahlen steigt wieder an. Dann könnte nach der Rückkehr eine zweiwöchige häusliche Quarantäne Pflicht sein. Vorerst gilt die lediglich als Empfehlung.

Auto oder Flugzeug? Anreise mit Hindernissen

Nicht ganz unkompliziert ist die Anreise in das Land, wo die Zitronen blühen. Denn Österreich und die Schweiz halten sich mit Grenzöffnungen nach Italien vorerst noch zurück. Passieren dürfen deutsche Urlauber dennoch, müssen im Vorfeld jedoch einiges beachten.



Wer über Österreich nach Italien einreist, kann das über die Autobahn-Grenzübergänge Brenner und Tarvis tun. Entscheidet man sich für die Bundesstraße, hat man die Wahl zwischen Thörl-Maglern, Sillian, Reschenpass, Brenner und Timmelsjoch.

Österreich hat seine Grenzen zu Italien nach wie vor geschlossen, Transitreisende dürfen sie dennoch passieren. Bildrechte: dpa

Komplizierter gestaltet sich die Rückreise. Denn auf der ist Transitreisenden keinerlei Stopp gestattet. Weder zum Tanken, noch zum Pausieren, nicht einmal ein Toilettengang ist erlaubt. Wird man erwischt, drohen saftige Bußgelder. Einzige Ausnahme ist eine Autopanne - aber die braucht man auf einer Heimreise vom Urlaub nun wahrlich nicht.



Ähnlich sieht es aus, wenn man über die Schweiz nach Italien fahren möchte. Doch hier sind immerhin Tank-Stopps und kurze Pausen gestattet.



Alternativ könnte man aufs Flugzeug umsteigen. Der Luftverkehr ist zwar nach wie vor stark eingeschränkt, doch einige wenige Verbindungen mit Lufthansa, Alitalia und Eurowings gibt es nach wie vor. Die Deutsche Bahn hat ihren Fernverkehr nach Italien noch nicht wieder aufgenommen.

Italienurlaub - So läuft's im Hotel

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt Italien auf Abstand und Masken - auch in Hotels und Pensionen. Darüber hinaus müssen strenge Hygieneregeln beachtet werden, insbesonders in Hotelrestaurants. Buffets sind in diesem Jahr verboten. Außerdem gilt auch in Restaurants eine Maskenpflicht. Lediglich zum Essen und Trinken darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.



Eingeschweiste Handtücher und Fernbedienungen auf den Zimmern, wie etwa in Spanien, soll es in Italien jedoch nicht geben. Dafür werden die Personenzahlen vor allem auf Gemeinschaftsflächen streng limitiert. Pro zehn Quadratmeter Fläche soll nur eine Person zugelassen sein. Saunen und Indoor-Schwimmhallen müssen vorerst noch geschlossen bleiben.



In den Restaurants dürfen sich nur so viele Menschen aufhalten, wie es Sitzplätze gibt. Kann zwischen denen der Mindestabstand von einem Meter bis 1,50 Meter nicht eingehalten werden, sollen Trennwände für Sicherheit sorgen.

In Italien muss selbst im Restaurant ein Mundschutz getragen werden. Bildrechte: imago images/Robert Poorten

Noch strengere Corona-Regeln für Südtirol

In Südtirol sind Touristen bereits seit dem 25. Mai wieder willkommen. Die hier geltenden Regeln sind deutlich strenger als im restlichen Italien. Der vorgeschriebene Mindestabstand zu Personen aus anderen Haushalten beträgt zwei Meter, ansonsten müssen Mund und Nase bedeckt sein. In geschlossenen Räumen sind Mund-Nasen-Schutz sowie ein Abstand von mindestens einem Meter Pflicht, beim Wandern müssen sogar drei Meter Abstand gehalten werden. Durch Zugangsregelungen sollen Überfüllungen vermieden werden.



Darüber hinaus sind Mitarbeiter von Gaststätten und Hotels dazu angehalten, sich mindestens einmal pro Woche auf das neuartige Coronavirus testen zu lassen. Auch den Gästen sollen - auf freiwilliger Basis - Tests zur Verfügung gestellt werden.

Abstand halten: Badespaß auf Voranmeldung

Seinen Strandbesuch sollte man im diesjährigen Italienurlaub gut planen. Denn pro Sonnenschirm müssen zehn Quadratmeter Platz eingehalten werden, der Mindestabstand zwischen zwei Sonnenliegen beträgt 1,50 Meter. Außerdem müssen die Liegen nach jedem Besucherwechsel desinfiziert werden. Vorabbuchungen für den Zugang zu Strandbädern sollen verhindern, dass die Menschen zu dicht aneinander in der Sonne braten.

Wer an den Strand möchte, sollte vorab seine Sonnenliege buchen. Bildrechte: imago images/Xinhua

Kulturelle Hotspots haben geöffnet

Während so manche Seilbahn noch warten muss, hat Italien seine kulturellen Hotspots bereits zum 1. Juni wieder geöffnet. Wer den Vatikan, das Kolosseum in Rom oder die Uffizien in Florenz besichtigen möchte, kann das derzeit mit nur wenigen Gleichgesinnten tun. Denn bislang sollen nur wenige Besucher das Angebot in Anspruch nehmen.



Um in der Hochsaison lange Warteschlangen zu vermeiden oder trotz ausgedünnter Besucherzahl alle Museen besuchen zu können, die man möchte, empfiehlt es sich, sein Ticket vorab zu reservieren.



Worauf man sich allerdings einstellen muss, ist am Eingang einen Thermoscanner zu passieren. Das kann einem allerdings auch direkt bei der Ankunft am Flughafen passieren. Fiebermessen gehört in Italien in Corona-Zeiten zur Tagesordnung.



Auch eine Reise nach Venedig, dem Touristen-Zentrum schlechthin, könnte derzeit ein ganz besonderes Erlebnis sein. Gänzlich COVID-frei, wie Italien bewirbt, ist die Stadt zwar nicht, dafür aber so leer wie sonst nie.

Nicht nur am Flughafen, auch vor Museen müssen sich Besucher darauf einstellen, dass ihre Temperatur gemessen wird. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire

Ärztliche Versorgung vor Ort - ein Problem?