Platzt nun doch der Traum vom Sommerurlaub 2020? In Kroatien steigen die Infektionszahlen seit Ende Juni kontinuierlich an. Zuvor galt die Pandemie als eingedämmt. Grund: Die Grenzen zu den Westbalkan-Staaten sind wieder offen und dort steigen die Infektionszahlen. Massenveranstaltungen wie Fußballspiele mit 15.000 Zuschauern ohne Maske und Sicherheitsabstand in Serbien haben dazu beigetragen, dass sich das Virus rasant ausbreitet.