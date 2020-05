Urlaubsreisen über Pfingsten können kostenfrei storniert werden

Gebuchte Reisen ins Ausland über Pfingsten oder im frühen Sommer werden nun von den Reiseanbietern abgesagt oder können von den Reisenden kostenfrei storniert werden. "Nach geltender Rechtslage können Kunden verlangen, dass ihr Geld für abgesagte Reisen und Flügen zurückerstattet wird", versichert Klaus Müller, Chef der Verbraucherzentralen.

Österreich setzt weiter auf Grenzöffnung

Österreich bleibt dagegen weiterhin zuversichtlich, dass die Grenze zwischen der Alpenrepublik und Deutschland in absehbarer Zeit für Touristen und andere Reisende geöffnet werden kann. Trotz Corona-Gefahr müsse es Ziel sein, die Reisefreiheit zu gewähren, so Kanzler Sebastian Kurz. Die Ansteckungszahlen in Österreich seien inzwischen deutlich niedriger als in einigen Teilen Deutschlands.



In Österreich sind ab dem 15. Mai Cafés und Restaurants wieder geöffnet, am 29. Mai dürfen Hotels und Pensionen Gäste empfangen.

Sommerurlaub in Deutschland?

Auch in Polen dürfen in den Sommerferien die Hotels wieder öffnen. Für Deutschland gibt es in dieser Hinsicht noch keinen festen Fahrplan. Das Thema Sommerurlaub in Deutschland soll am 6. Mai zwischen Bund und Ländern verhandelt werden.

In Niedersachsen werden die Strände schick gemacht

In Niedersachsen bereiten sich die ersten Küstenorte trotz Corona-Pandemie auf potentielle Gäste vor. Im Strandbad Norddeich in Aurich stehen bereits die ersten Strandkörbe, obgleich sie noch nicht vermietet werden dürfen. Weiterhin sei geplant, die Strände in diesem Jahr zu parzellieren, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Mecklenburg-Vorpommern: Dauercamper sind zurück

Seit dem 1. Mai sind in Mecklenburg-Vorpommern die Campingplätze zumindest für Dauercamper wieder geöffnet, auch Ferienwohnungsbesitzer dürfen ins Bundesland zurückkehren. Derzeit ist angedacht, ab dem 11. Mai die Gastronomie behutsam hochzufahren, danach sollen Übernachtungen für Urlauber aus dem eigenen Bundesland gestattet sein, anschließend auch für Gäste aus den anderen Ländern. Zuletzt möchte man die Tagestouristen wieder begrüßen.

Schleswig Holstein: Tourismus-Konzept am 6. Mai

Auch Schleswig-Holstein vermisst seine Touristen. Ein konkreter Plan soll zur Konferenz am 6. Mai vorgelegt werden. Zwei Tage zuvor dürfen bereits Eigentümer von Zweit- und Ferienwohnungen zurückkehren.

Wanderurlaub in Bayern?

Gegenüber Angela Merkel hat Ministerpräsident Söder sein Bundesland als Urlaubsregion angepriesen, sich mit konkreten Plänen zum Sommertourismus in Bayern jedoch zurückgehalten. Darüber soll frühestens in der Woche nach dem 1. Mai diskutiert werden. Als vom Coronavirus besonders stark betroffenes Bundesland wird Bayern wohl nicht vor Juni an die Öffnung von Hotels und Gastronomiebetrieben denken. Zunächst gilt es, die für Bayern verhängten Ausgangsbeschränkungen zu lockern.

Baden-Württemberg: Urlaub im Schwarzwald und am Bodensee?