Am 20. Dezember hat das Bundesarbeitsgericht zum Urlaubsanspruch eine Entscheidung getroffen.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat am 20. Dezember entschieden, dass Urlaubsansprüche grundsätzlich nicht mehr verjähren können. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte zuvor ein entsprechendes Urteil bereits gefällt. Nun wurde die Entscheidung durch das BAG umgesetzt.

Bisher war die Regelung so, dass der Anspruch auf den bezahlten Jahresurlaub grundsätzlich zum Jahresende verfällt. In einigen Unternehmen konnte man den Resturlaub auch mit ins neue Jahr nehmen und bis zum 31. März des Folgejahres aufbrauchen.

Und noch ein Punkt ist für Angestellte von Bedeutung! Bleibt der Hinweis des Arbeitgebers aus, können auch Ansprüche aus früheren Jahren geltend gemacht werden. Die Regelung gilt also auch rückwirkend. Urlaubsansprüche der letzten Jahrzehnte können so von den Angestellten geltend gemacht werden – auch gegenüber ehemaligen Arbeitgebern. Arbeitsrechtler rechnen aus diesem Grund mit Massenklagen.

Sich den Urlaub auszahlen zu lassen, ist eigentlich nur in Ausnahmefällen möglich, da die Angestellten sich im Urlaub vom Arbeitsleben erholen sollen. Endet jedoch das Arbeitsverhältnis und der Resturlaub kann nicht mehr gewährt werden, muss der Arbeitgeber seinem Mitarbeiter die Urlaubstage auszahlen. Der volle Urlaubsanspruch gilt allerdings nur nach dem Ende der Probezeit.

Da die Frau von ihrem Arbeitgeber weder auf den Verfall ihrer Urlaubstage hingewiesen oder aufgefordert wurde, den bestehenden Urlaub zu nehmen, stünden ihr noch 14 Tage Urlaub zu, so die Klägerin.

Das Urteil gilt nur für Urlaubsansprüche, die der Arbeitnehmer in dem Jahr erworben hat, in dem er auch tatsächlich gearbeitet hat. Am 20. Dezember ist es aus diesem Grund nun auch vor dem Bundesarbeitsgericht zu einer Entscheidung gekommen.