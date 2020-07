Barcelona mit der Kathedrale Sagrada Familia Bildrechte: dpa

Abstand halten ist in Spanien das Gebot. Kommt man sich näher als 1,5 Meter, ist generell eine Alltagsmaske zu tragen - egal, ob im Freien oder in geschlossenen Räumen. In öffentlichen Verkehrsmitteln müssen grundsätzlich Nasen-Mund-Bedeckungen getragen werden.

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter sechs Jahren, ebenso Personen, die unter Atemnot leiden oder aus anderen medizinischen Gründen durch eine Maske beeinträchtigt wären. Beim Essen oder Trinken darf die Maske natürlich abgenommen werden.

Strenger geht es in der Region Katalonien zu: Dort muss man ab dem 9. Juli auch dann den Mund- und Nasen-Schutz tragen, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Grund sind die gestiegenen Corona-Infektionen.

Wichtig: In Spanien reicht es nicht, einen Schal oder ein Tuch über Mund und Nase zu ziehen, Masken sind verpflichtend. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro rechnen!

Was gilt am Hotel und am Strand?

Jedes Hotel oder Resort hat seine eigenen Sicherheits- und Hygienevorschriften. Über diese informiert die jeweilige Unterkunft. In Restaurants gilt ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen. Speisekarten gibt es nicht, ebenso keine Selbstbedienungsbuffets.

Am Pool ist die Anzahl der Besucher entsprechend der Zahl an Liegestühlen begrenzt. Und die stehen bis zu zwei Meter auseinander.

Am Strand gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. Sport ist nur einzeln oder paarweise gestattet. Liegen oder Hängematten müssen nach dem Gebrauch desinfiziert werden. Rettungsschwimmer und Polizei kontrollieren das Treiben der Badegäste am Strand.

Jeder Landstrich hat seine eigenen Regeln für den Strandbesuch aufgestellt. Sogar ob bei einem Spaziergang eine Maske getragen werden muss oder nicht, sollten Sie unbedingt vor Ort erfragen.

So ist in Benidorm an der Costa Blanca in Alicante ein Termin zum Baden nötig! Es gibt spezielle Bereiche für Senioren und Liege-Vermietungen.

Viel Platz für sich - auch mal schön. Bildrechte: dpa

Am besten wenden Sie sich an die Rezeption Ihres Hotels, die wissen, was zu tun ist. Denn dann muss die zuständige regionale Gesundheitsbehörde informiert werden. Besteht ein Verdacht auf eine Corona-Infektion, werden Sie in Quarantäne gebracht, damit Sie auf keinen Fall andere Gäste infizieren können.