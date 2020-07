Auf Marktplätzen, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Tragen von Schutzmasken Pflicht. In Istanbul, Ankara, Izmir und in Teilen von Antalya gilt die Maskenpflicht auch überall im öffentlichen Raum. Wer die nicht aufsetzt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 117 Euro. Als Mindestabstand fordert die türkische Regierung "drei Schritte Abstand" ein.