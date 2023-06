Venedig ist ein Touristenmagnet - trotz regelmäßigen Hochwassers und Eintrittsgeld für Tagestouristen. Etwa 20 Millionen Touristen kommen jährlich in die Stadt mit dem besonderen Charme. Um die Menschenmassen einigermaßen in den Griff zu kriegen, hat die Stadtverwaltung an einigen besonders engen Stellen Schilder aufgestellt, auf den zu lesen ist, dass man hier nicht stehenbleiben darf. Insbesondere auf den Brücken der Stadt gilt das. So sollen Staus verhindert werden, die alle nur nerven. Außerdem in Venedig verboten: in den Kanälen baden (350 Euro Strafe) und in Badekleidung durch die Stadt laufen (250 Euro Strafe).

Auch auf der Rialtobrücke am Canal Grande stauen sich regelmäßig die Touristen. Bildrechte: dpa