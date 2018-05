Der natürliche Lebenszyklus eines Haares dauert ungefähr sieben Jahre. Das führt dazu, dass jeden Tag auch bei gesunden Menschen etwa 60 bis 100 Haare ausfallen. Dann wächst ein neues Haar aus derselben Haarzwiebel (auch Haarfollikel genannt) nach. Von Haarausfall wird erst gesprochen, wenn täglich mehr als 100 Haare ausfallen und wenn es einen deutlichen Unterschied zwischen der Zahl der abgestoßenen und nachgewachsenen Haare gibt. Die Grenzen zwischen normalem und übermäßigem Haarausfall sind fließend. Es kann durchaus unbedenklich sein, 100 Haare am Tag zu verlieren, wenn sie gleichmäßig über den ganzen Kopf ausfallen. Fehlen aber an einer Stelle oder in einem bestimmten Gebiet des Kopfes über 60 Prozent der Haare, so spricht man von Alopezie. Haarausfall kann sich über einen längeren Zeitraum erstrecken oder auch akut auftreten. Im Alter schreitet der Haarausfall kontinuierlich fort. Als Faustformel gilt: pro Jahr ein Prozent Haare weniger.

Bildrechte: IMAGO