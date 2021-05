Christoph Metzelder war am Donnerstag zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der 40-Jährige hatte gestanden, sich 18 kinder- und jugendpornografische Dateien verschafft und diese per WhatsApp weitergeleitet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft befanden sich auf Metzelders Handy 297 Dateien mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt, diesen Punkt der Anklage gestand Metzelder nicht.

Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, das Handy des Verurteilten nachträglich einzuziehen, denn darüber war in dem Verfahren bisher nicht entschieden worden. Deswegen haben die Strafverfolger aus formaljuristischen Gründen Berufung gegen das Urteil eingelegt. Nur so könne man das Handy beschlagnahmen lassen. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur.

Metzelders Anwalt Ulrich Sommer hatte auf dem Gerichtsflur am Donnerstag offen gelassen, ob sein Mandant das Urteil annehmen wird. Es ist noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten haben eine Woche Zeit, Rechtsmittel einzulegen.

Der angeklagte Christoph Metzelder, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, sitzt in einem Saal des Amtsgerichts. Bildrechte: dpa

Das Urteil erhitzt derweil die Gemüter in Deutschland. Der frühere Bundesliga-Profi und Weltmeister Lukas Podolski findet das Urteil gegen seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen viel zu lasch. Er sagte zu "Bild": "Für das Urteil zehn Monate auf Bewährung habe ich kein Verständnis. Es geht hier nicht darum, ein Zeichen an einem prominenten Täter zu setzen. Es geht darum, dass so etwas grundsätzlich härter bestraft werden sollte. Auch ein Teilgeständnis darf keine Entlastung sein, wenn es um Kinderpornografie geht!"