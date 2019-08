Trump hatte erst am Wochenende sein Interesse an Grönland bestätigt. Die Insel sei "strategisch sehr interessant". Im Grunde sei das "ein großes Immobiliengeschäft". Aber die Insel stehe auch nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Laut US-Medienberichten soll Trump in den vergangenen Monaten allerdings immer wieder bei Beratern nachgefragt haben, ob es sich lohne, Grönland zu kaufen und unter welchen Bedingungen das möglich sei.



Am Montag machte er noch Witze über das Thema, als er ein bearbeitetes Foto twitterte, das einen großen, goldfarbenen Trump-Tower in einem kleinen Dorf in Grönland zeigte. Dazu schrieb er: "Ich verspreche, das Grönland nicht anzutun!" Doch offenbar sind seine Kaufabsichten ernster gemeint als anfangs vermutet.