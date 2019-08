Am Sonntag hatte Trump, der vor seinem Einstieg in die Politik als Immobilienunternehmer reich geworden war, erklärt, ein Kauf Grönlands könnte für die USA "strategisch" interessant sein. "Im Grunde wäre es ein großes Immobiliengeschäft", so Trump. Außerdem koste Grönland Dänemark viel Geld, laut Trump jährlich 700 Millionen US-Dollar.