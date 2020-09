Gelangt die Amöbe Naegleria fowleri durch die Nase in den Körper, endet die Infektion meist tödlich. Ein sechsjähriger Junge soll in Texas an den Folgen einer Infektion gestorben sein. Die örtlichen Behörden setzen nun alles daran, das Wassersystem vom Erreger zu befreien.Aus diesem Grund wurden die Einwohner mehrerer Gemeinden in Texas aufgefordert, den Kontakt mit Leitungswasser zu minimieren. Höchstens das Spülen der Toilette sei erlaubt. Ob sich das Kind tatsächlich über Leitungswasser infiziert hat, ist unklar.