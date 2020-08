Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind so viele Grundrechte der Menschen gleichzeitig eingeschränkt worden wie in Zeiten der Corona-Pandemie. Das ist geschehen, um eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen. Doch nicht alle Menschen wollen das wahrhaben. Sie sehen die Corona-Verordnungen als einen Vorwand der Politik, um Freiheitsrechte dauerhaft zu beschneiden - und gehen dagegen auf die Straße.



So wie am 1. August in Berlin, als mehr als 17.000 Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet an einer Demonstration unter dem Motto "Das Ende der Pandemie - Tag der Freiheit" teilgenommen haben. Darunter zahlreiche Corona-Leugner, Verschwörungsideologen, rechte Esoteriker und Rechtsextremisten. Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregeln wurden - entgegen vorheriger Absprachen - bewusst ignoriert. Letztendlich musste die Veranstaltung von der Polizei aufgelöst werden.