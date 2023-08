Dass solche Straftaten immer noch an der Tagesordnung sind, zeigen Zahlen von 2021: Damals wurden laut Bundeskriminalamt 9.903 Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Deutschland registriert. Von diesen 9.903 Fällen waren allein 9.238 Fälle von Vergewaltigung.

Anwältin Antje Brandes und anderen Opferexperten fordern indes eine weitere Verschärfung des Sexualstrafrechts: von "Nein heißt Nein" zu "Nur Ja heißt Ja", wie es bereits in einigen Ländern gilt. "Unser 'Nein heißt nein' gibt der Frau - in den allermeisten Fällen ist das Opfer eine Frau - wieder nur eine passive Rolle", erklärt Brandes. "Wenn also die Frau nicht 'Nein' sagt, weil sie zum Beispiel in einer Art Schockstarre verharrt, dann ist es laut geltendem Recht kein erkennbares 'Nein' und damit auch nicht strafbar."