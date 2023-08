Schon wieder müssen Polizei und Justiz auf der Urlaubsinsel Mallorca wegen einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung ermitteln. In diesem Fall geht es um fünf Franzosen und einen Schweizer, alle Mitte 20 - das bestätigte ein Polizeisprecher in Palma. Das Opfer ist eine 18-jährige Britin.



Die sechs Männer sollen das Opfer bei einer Party in der britischen Urlauberhochburg Magaluf südwestlich von Palma kennengelernt haben. Sie soll freiwillig mit ins Hotelzimmer der Gruppe gegangen sein, berichtet die Regionalzeitung "Última Hora".



Auf dem Hotelzimmer sollen die Männer die junge Frau dann zum Sex gezwungen haben. Noch dazu sei die Tat von den mutmaßlichen Tätern gefilmt worden. Nur kurze Zeit später wurden die Männer festgenommen und sitzen nun in Untersuchungshaft, wie die Polizeieinheit Guardia Civil auf Anfrage bestätigte.