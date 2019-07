Im Mülheimer Vergewaltigungsfall mit fünf minderjährigen Tatverdächtigen wollen Polizei und Stadt am Dienstag (09.07.) ihr weiteres Vorgehen besprechen. Es gehe darum, sich gegenseitig zu informieren und nachvollziehen zu können, wer welche Aufgaben übernimmt. An dem Gespräch sollten unter anderem Oberbürgermeister Ulrich Scholten (SPD), Vertreter des Jugendamts und Vertreter der Polizei teilnehmen. Hier gibt es die Mitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg zum Fall.

Drei 14-Jährige und zwei 12-Jährige stehen im Verdacht, eine junge Frau am vergangenen Freitag (05.07.) in einem Waldstück vergewaltigt zu haben. Nachdem zunächst alle fünf wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, kam am Montag (08.07.) einer der drei 14-Jährigen wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Er soll im strafunmündigen Alter wegen zwei sexuellen Belästigungen aufgefallen sein, teilte die Staatsanwaltschaft mit.