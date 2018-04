Weitere Nominierte in der Königsdisziplin "Bester Film" sind der in der DDR spielende Spielfilm "Das schweigende Klassenzimmer" und die Filmbiografie "Der Hauptmann" über den NS-Kriegsverbrecher Willi Herold. Zwei Lolas stehen schon fest: Die Komödie "Fack Ju Göhte 3" erhält als "besucherstärkster deutscher Film des Jahres" eine undotierte Lola. Ein Ehrenpreis geht an Drehbuchautor Hark Bohm.