Auf der Autobahn 24 nahe Wöbbelin in Mecklenburg-Vorpommern ist am frühen Samstagmorgen ein Fernbus verunglückt. Laut Polizeiangaben wurden 31 Personen bei dem Unfall verletzt, drei von ihnen schwer, sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Das Unternehmen "Flixbus" spricht davon, dass alle Insassen des Busses, 30 Fahrgäste und zwei Fahrer, vorsorglich in Krankenhäuser gebracht wurden. Der Unternehmenssprecher sagte, es habe deutlich weniger Verletzte gegeben, als die von der Polizei gemeldeten 31.