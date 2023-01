Am 9. Dezember 2022 verschwand Alexandra R. aus Nürnberg-Katzwang und gilt seither als vermisst. Die 39-jährige Frau war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Gefunden hat man sie bislang nicht.

Auf der Suche nach der vermissten Schwangeren bittet die Polizei erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Nun geht es um zwei Autos, die am Tag des Verschwindens von Alexandra R. in Schwabach vor einer Kita gesehen wurden. Dazu führte die Polizei am Freitag (27.1.) Befragungen vor Ort durch und verteilte Flyer, wie Polizeisprecherin Janine Mendel gegenüber BRISANT bestätigte. Schwabach liegt etwa 30 Kilometer südlich von Nürnberg.