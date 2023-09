Am 9. Dezember 2022 verschwand Alexandra R. aus Nürnberg-Katzwang und gilt seither als vermisst. Die 39-jährige Frau war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Gefunden hat man sie bislang nicht.

Inzwischen hat die Polizei auch Spuren im Ausland überprüft. Die Ermittler hätten ein Rechtshilfeersuchen an Rumänien gestellt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am 6. Februar. So können die deutschen Ermittler dort Personen befragen oder Fakten überprüfen. Alexandra R. soll aus Rumänien stammen.