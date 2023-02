Julia W. hatte letzte Woche die Wohnung ihrer Eltern verlassen, um mit der S-Bahn zur Schule nach Stuttgart zu fahren. Dort kam sie aber nie an.

Spätere Videoauswertungen zeigten, dass Julia W. an dem Tag offenbar eine andere Richtung einschlug. Mit einer Regionalbahn sei sie in Richtung Oberlenningen unterwegs gewesen, so die Polizei.