Bei einer großangelegten Suchaktion nach der vermissten 16-jährigen Julia aus Remshalden bei Stuttgart haben Ermittler am Donnerstag eine Leiche entdeckt. Der leblose Körper wurde im Bereich der Gemeinde Lenningen gefunden, wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Julia wird seit mehr als einer Woche vermisst. Sie verließ am 24. Januar ihr Elternhaus, um zur Schule zu fahren. Dort kam sie aber nie an. Auf Videoaufnahmen vom Bahnhof ist zu sehen, wie sie einen Zug in eine andere Richtung genommen hat. Danach verlor sich ihre Spur.