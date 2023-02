Julia wird seit mehr als einer Woche vermisst. Sie verließ am 24. Januar ihr Elternhaus, um zur Schule zu fahren. Dort kam sie aber nie an. Auf Videoaufnahmen vom Bahnhof ist zu sehen, wie sie einen Zug in eine andere Richtung genommen hat. Danach verlor sich ihre Spur.

Wurde Julia W. Opfer eines Gewaltverbrechens? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK