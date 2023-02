Die am Donnerstag gefundene Leiche sei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" Julia W., teilte ein Sprecher der Polizei im baden-württembergischen Reutlingen am Freitag (3.2.) mit. Die Todesursache und näheren Umstände des Geschehens würden derzeit in einer Obduktion geklärt. Bei einer großangelegten Suchaktion nach der vermissten 16-jährigen Julia aus Remshalden bei Stuttgart hatten Ermittler am Donnerstag den leblosen Körper Leiche entdeckt.