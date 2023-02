Die am Donnerstag gefundene Leiche sei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" Julia W., teilte ein Sprecher der Polizei im baden-württembergischen Reutlingen am Freitag (3.2.) mit. Eine Vermutung, die sich bald bestätigte. Bei einer großangelegten Suchaktion nach der vermissten 16-jährigen Julia aus Remshalden bei Stuttgart hatten Ermittler am Donnerstag den leblosen Körper entdeckt.



Mittlerweile haben die Ermittler auch die Todesursache der jungen Frau in einer Obduktion geklärt. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nun aus. Auf Grund der Gesamtumstände und des Ergebnisses der Obduktion sei "von einem suizidalen Geschehen auszugehen".