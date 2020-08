Es ist so etwas wie die letzte Hoffnung von Johann Schmitz. Mit einem Plakat in der Hand macht er sich auf, um seinen geliebten Enkel Felix vielleicht doch noch zu finden. Vor 14 Jahren verschwand der damals zweijährige Felix Heger spurlos. Nach vielen Jahren erfolgloser Suche, sind seine Großeltern und Verbündete immer noch dabei. Jetzt suchen sie mit Bildern, die Felix als vermeintlichen 17-Jährigen zeigen - dank moderner Technik virtuell gealtert. "Wenn man an einem Kind so hängt, klammert man sich an alles. An einen Strohhalm würde man sich klammern. Wo soll ich sonst drauf hoffen?", sagt Johann Schmitz.