Joe lebt! Vermisster Junge nach achttägiger Suche wiedergefunden

Durchatmen: Der vermisste Joe aus Oldenburg ist lebend aufgefunden worden. Der geistig behinderte Junge ist am 17. Juni das letzte Mal gesehen worden, galt von da an als vermisst. Die Polizei schloss ein Verbrechen nicht mehr aus. Nun die gute Nachricht: Joe lebt. Der Achtjährige wurde nach Polizeiangaben am Samstagmorgen in einem Gully gefunden und in ein Krankenhaus gebracht.