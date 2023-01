Münze rein, Auswahl treffen, kurz warten und fertig: So kennen und schätzen wir moderne Verkaufsautomaten. Gewusst? Der erste überlieferte Automat stammt aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. – damals erhielt man nach dem Einwurf einer Tetradrachme (Währung des antiken Griechenlands) frisches Weihwasser.



Heute sind Kaffee- oder Snackautomaten kaum mehr wegzudenken. In zahlreichen Städten gibt es mittlerweile sogar frische und lokale Produkte vom Bauern auf Knopfdruck.



Manche Länder treiben den Trend auf die Spitze und bieten sogar Luxusprodukte wie Kaviar im Automaten. Wir stellen Ihnen die verrückten Automaten vor:

Dating-Automat aus Japan

Der Automaten-Markt ist in Japan wohl am größten: Aktuell säumen rund vier Millionen Automaten die Straßen Japans. Es gibt nahezu alles, was das Herz begehrt – sogar Verlobungsringe, denn Liebe hält sich nicht an Laden-Öffnungszeiten. Doch was, wenn man noch nach der besseren Hälfte sucht?



Auch dafür gibt es Automaten, kein Witz: Liebe für umgerechnet sieben Euro? Das verspricht ein Dating-Automat aus Japan. Für 1.000 Yen bekommen Kunden die Handynummer eines Heiratsvermittlers. Wer braucht da schon Dating-Apps?

Pommes-Automat in Brüssel

Was wären die Belgier ohne ihre Pommes? Ein Dokument aus dem frühen 17. Jahrhundert soll belegen, dass die ersten Pommes frites in der belgischen Flussregion rund um die Maas zubereitet wurden. Und auch heute noch sind die Belgier für ihr Finger Food bekannt.



Es ist also kaum verwunderlich, dass man in Brüssel auch Pommes-Automaten vorfindet. Im Automaten lagern tiefgekühlte Kartoffeln, die bei Bestellung zwei Minuten lang frittiert werden. Kosten: zwischen einem und zwei Euro.



Auch in Deutschland kann man mittlerweile Pommes auf Knopfdruck ordern: Am Dessauer Hauptbahnhof steht der "Fritten Fritz", der Hungrigen Pommes frites in 35 Sekunden serviert.

Einmal Pommes in weniger als 35 Sekunden. Bildrechte: dpa

Baguette-Automat in der Normandie

Was für die Belgier die Pommes sind, ist für die Franzosen das Baguette: Mit Brot scherzt man in Frankreich nicht – deshalb kann man hier Baguette zu jeder Tages- und Nachtzeit kaufen. Erst standen die praktischen Automaten in Paris und der Normandie, mittlerweile gibt es in ganz Frankreich Standorte.



Das Brot wird vorgebacken, bevor es in den Automaten kommt und dann bei Bestellung fertiggebacken. Fragt sich nur, ob der Wein- und Käse-Automat gleich um die Ecke steht. In der Normandie gibt es frisches Baguette aus dem Automaten. Bildrechte: dpa

Cupcake-Automat in New York

Kommen wir zu kleinen, süßen Delikatessen: Muffins, Brownies und Cookies gehören in den USA schon seit Jahrzehnten zum Standard-Gebäcksortiment. Seit 2012 gibt es in Übersee auch Cupcake-Automaten. Der Erste stand in Beverly Hills, der Zweite in New York. 800 Küchlein fasst der rosafarbene Automat.



Übrigens: Auch an die Haustiere der Cupcake-Fans wurde gedacht. Es gibt zuckerfreie Mini-Cupcakes, die auch Hundezähnen nicht schaden. Einmal bunt und süß, bitte! In New York sind die bunten Cupcake-Automaten seit 2014 ein Hit. Bildrechte: dpa

Lobster-Automat in Las Vegas

Nichts für Tierliebhaber: Ob in Las Vegas, Peking oder Tokio – überall auf der Welt gibt es die umstrittenen "Lobster-Automaten". Diese funktionieren ähnlich wie ein typischer Spielzeug-Automat – nur dass man hier mit einer Greifzange lebende Hummer fischt. Wenn man tatsächlich ein Tier erwischt, darf man dieses kostenlos zubereitet verspeisen.



Die Tierschutzorganisation PETA rief in der Vergangenheit mehrmals dazu auf, ähnliche Automaten zu verbieten.

Witze-Automat in Jena

Ein ganz besonderer Automat und der erste seiner Art steht auf der Palliativstation in der Uniklinik in Jena: der Witzeautomat für Kliniken. Hier können sich Patienten für 20 Cent pro Stück eine Witze-Kugel zur Aufmunterung ziehen. Hinter der Erfindung steht der Kabarettist Oliver Tissot. Überreicht wurde der Automat von der Stiftung "Humor Hilft Heilen", die von dem Moderator und Mediziner Dr. Eckhard von Hirschhausen gegründet wurde. Mit seiner Stiftung finanziert er deutschlandweit Klinikclown-Visiten oder Humorworkshops für Pflegekräfte.

Kaviar-Automat in Moskau und Beverly Hills

Es wird dekadent: Was macht man, wenn einem nachts der Heißhunger auf Kaviar quält? In Moskau oder Beverly Hills schaffen in solchen Situationen seit 2012 Feinkost-Automaten Abhilfe. Für das nötige Kleingeld gibt es hier neben Kaviar-Dosen auch Schnecken oder Trüffel. In Moskau kann man auch nachts seine Portion Kaviar bekommen. Bildrechte: dpa

Pizza-Automat in Italien

La Dolce Vita im Automaten: In Italien gibt es eine Auswahl an Pizza-Automaten, die rund um die Uhr frische Ware anbieten. Die Maschine knetet den Teig, bestreicht ihn mit Soße, fügt Garnituren hinzu und backt die Pizza in einem Ofen – und das alles in wenigen Minuten. Stellt sich nur die Frage, ob das bei der Auswahl an Pizza-Restaurants wirklich nötig ist …



Doch nicht nur Italien kann mit Pizza-Automaten glänzen. Mittlerweile hat Deutschland nachgezogen: Der erste Pizza-Automat Deutschlands steht in Bad Suderode im Harz. In unter drei Minuten bekommt man hier eine Pizza Margherita, Salami oder Schinken serviert. La Dolce Vita per Knopfdruck – sowohl in Italien, als auch in Deuschland möglich. Bildrechte: dpa

Grabkerzen aus dem Automaten