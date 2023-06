2003 wurde Kathleen Folbigg für den mutmaßlichen Mord an ihren Kindern verurteilt.

Die zwei Jungen und zwei Mädchen sollen nun doch eines natürlichen Todes gestorben seien. So wie die Mutter es von Anfang an behauptet hatte. Stattdessen fand man raus, dass Kathleen Folbigg ihren beiden Töchtern wohl eine seltene genetische Mutation vererbt hatte. Die kann Herzrhythmusstörungen und einen plötzlichen Tod verursachen. Einer ihrer Söhne könnte möglicherweise an einer neurogenetischen Erkrankung wie Epilepsie gestorben sein.