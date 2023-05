Dabei war Viagra zunächst gar nicht als Potenzmittel gedacht: Eigentlich sollte das Medikament den Blutdruck senken und Gefäße bei bestimmten Herzerkrankungen erweitern. In ersten Studien berichteten Probanden aber vor allem über ihre wiederentdeckte sexuelle Standfestigkeit. Für das Unternehmen Pfizer ein Glücksgriff, schließlich schlucken heute weltweit Millionen Männer Viagra.

Dass Viagra wirkt, ist unbestritten. Der Kardiologe Heinz-Wilhelm Esser verweist in seinem WDR-Podcast "Frag dich fit" aber auch auf die Grenzen der blauen Pille: "Viagra unterstützt letztendlich die Füllung des Penis. Mehr aber eben auch nicht. Wenn ich aber keinen sexuellen Reiz im Kopf habe, dann kann man einwerfen, was man will, es wird nichts passieren."