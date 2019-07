30 Jahre Loveparade in Berlin

Am 24. Juli 2010 endete die letzte Loveparade in einer Katastrophe. An einer engen Stelle am einzigen Zu- und Abgang zum Duisburger Festivalgelände kam es zu dem tödlichen Gedränge. "Die Katastrophe von Duisburg hat mich sehr mitgenommen. Denn das hätte alles nicht sein müssen", sagt Dr. Motte. "Ich hatte schon geahnt, dass sich das negativ entwickeln könnte." Bildrechte: dpa