Die neue Evakuierungsanordnung betrifft vor allem mehrere Ortschaften im Osten des Bundesstaates Victoria. Dort werden für die kommenden Tage neue Hitzewellen vorhergesagt, die die heftigen Brände in der Region anzufachen drohen. Auch auf der bei Touristen beliebten Känguru-Insel südlich von Adelaide wurden Menschen aus ihren Häusern geholt und an sichere Ort gebracht. Bei den schweren Buschfeuern in Australien sind seit Ende September 25 Menschen und Schätzungen zufolge mehrere hundert Millionen Tiere ums Leben gekommen.

BRISANT hat vor Ort die deutsche Auswanderin Antje Spencer getroffen, die mit ihrer Familie in Australien lebt. Sie stammt ursprünglich aus Dresden, ist aber mit einem Feuerwehrmann verheiratet, der jetzt gegen die Flammen kämpft. Die 40-Jährige lebt in der Nähe von einem der Brandherde im Ort Porepunkah im Bundesstaat Victoria. Sie wird in den nächsten Tagen in einem Videotagebuch berichten, wie die Lage vor Ort ist.