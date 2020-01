Die Brände toben noch immer - und die Hitze in Australien schlägt die bisher gemessenen Rekorde. Wie das Amt für Wetterkunde am Donnerstag mitteilte, ist es auf dem von verheerenden Buschfeuern geplagten Kontinent nie wärmer und trockener gewesen als im vergangenen Jahr. Unterdessen könnte sich die Lage bei den Bränden noch einmal zuspitzen. In Teilen des Landes wurde der Katastrophenalarm verlängert. Die Menschen mussten erneut vor den Flammen fliehen.

BRISANT hat vor Ort die deutsche Auswanderin Antje Spencer getroffen, die mit ihrer Familie in Australien lebt. Sie stammt ursprünglich aus Dresden, ist aber mit einem Feuerwehrmann verheiratet, der jetzt gegen die Flammen kämpft. Die 40-Jährige lebt in der Nähe von einem der Brandherde im Ort Porepunkah im Bundesstaat Victoria. Sie wird in den nächsten Tagen in einem Videotagebuch berichten, wie die Lage vor Ort ist.