Im Juli beherrschen die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems, Jupiter und Saturn, den Nachthimmel. Mitte Juli stehen sie der Sonne gegenüber. Diese Stellung nennt man Opposition. Wenn die Sonne dann im Nordwesten unter den Horizont sinkt, erscheinen Jupiter und Saturn im Südosten.

Jupiter: Ein sich schnell drehender Gigant

Jupiter rückt immer mehr an den etwas östlicher befindlichen Saturn heran. Es ist spannend, die Annäherung beider Riesenplaneten zu verfolgen. Jupiter ist der schnellere Planet: In zwölf Jahren umrundet er einmal die Sonne, während Saturn dafür fast 30 Jahre benötigt. Zu Winterbeginn am 21. Dezember wird Jupiter den ringgeschmückten Saturn einholen.

Der Durchmesser von Jupiter ist elfmal größer als der Erddurchmesser, der des Saturn zehnmal. Jupiter dreht sich von allen Planeten am schnellsten: Ein Jupitertag dauert nur knapp 10 Stunden. Auch Saturn zählt zu den schnell rotierenden Planeten. Eine Saturnumdrehung erfolgt in zehn Stunden und 30 Minuten. Wegen ihrer raschen Rotation sind beide Riesenplaneten stark abgeplattet, was man in einem Teleskop deutlich erkennen kann.

Jupiter Bildrechte: NASA / JPL

Saturn und seine Ringe

Schon in einem kleinen Fernrohr kann man den berühmten Ring des Saturn ab etwa 30-facher Vergrößerung ausmachen. Richtig beeindruckend wirkt der Ring ab 200-facher Vergrößerung. Auch die anderen großen Planeten Jupiter, Uranus und Neptun sind von Ringen umgehen. Sie sind aber so unscheinbar und lichtschwach, dass sie in irdischen Teleskopen nicht zu sehen sind.

Wie Aufnahmen von Raumsonden zeigen, setzt sich der Saturnring aus vielen Hundert einzelnen Ringen zusammen, was Saturn den Beinamen "Herr der tausend Ringe" eingebracht hat. Das Saturnring-System ist ein relativ junges Gebilde: Während Saturn und die anderen Planeten vor 4,6 Milliarden Jahren aus einer gewaltigen Gas- und Staubscheibe gebildet wurden, ist der Saturnring erst hundert Millionen Jahre alt. Das bedeutet: Hätten die Dinosaurier im Erdmittelalter Fernrohre besessen, hätten sie keinen Saturnring gesehen.

Auch Jupiter hat eine Besonderheit. Er strahlt in einem hellen, glänzend weißen Licht und übertrifft alle anderen Sterne am Nachthimmel, zumindest so lange, bis ihm morgens die noch hellere Venus Konkurrenz macht.

Saturn Bildrechte: ESA/Hubble

Höhepunkt der Sternschnuppen Ende Juli

Besonders beeindruckend sind die Sommermonate am Nachthimmel wegen der zahlreichen Sternschnuppen. Vom 12. Juli bis Mitte August sind die Meteore des Sternschnuppenstromes der Aquariden zu erwarten. Zum Maximum in der Nacht vom 28. auf 29. tauchen bis zu 30 Sternschnuppen pro Stunde auf. Sie dringen mit einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Sekunde - das sind 144.000 Kilometer pro Stunde - in die Lufthülle der Erde ein.

Sternschnuppen entstehen, indem kleinste Staubkörner oder Steinchen in die Erdatmosphäre eindringen. Durch die Reibung mit der Luft und die hohe Geschwindigkeit, mit der die kosmischen Besucher in die Atmosphäre eindringen, entstehen leuchtende Feuerkugeln. Somit sind es nicht die Steinchen, die anfangen zu glühen. Es ist das Gas, was anfängt zu leuchten. Der Meteorit selbst verglüht in den meisten Fällen.