Einfach in der Anwendung, schnell und genau: Seit Dezember 2022 gibt es einen Vierfach-Test für zu Hause, der Corona, zwei Grippearten und das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) erkennen soll. Dafür braucht es – ähnlich wie bei herkömmlichen Corona-Selbsttests – nur ein Stäbchen, das in beide Nasenlöcher geschoben und ein paar Sekunden in eine Testflüssigkeit gegeben wird. 15 Minuten warten, fertig.



Der Antigen-Test kommt zur richtigen Zeit: Aktuell (Stand 23.12.2022) sind laut Robert Koch-Institut (RKI) etwa 10 Millionen Deutsche krank. Ein historischer Höchststand. Oft fragen sich Betroffene, an welchem Erreger sie eigentlich erkrankt sind.

Für die Anwendung zu Hause benötigen Anwender nur einen Abstrich aus beiden Nasenlöchern. Bildrechte: dpa

So funktioniert der Selbsttest für Zuhause

Das Vierfach-Testkit des Hamburger Unternehmers Axel Strehlitz soll auf einen Schlag Coronaviren, Influenza A und B sowie RS-Viren nachweisen können. So können Erkrankte schnell und einfach herausfinden, an welcher Atemwegsinfektion sie leiden. Der Vorteil: Infektionsketten können dadurch frühzeitig unterbrochen und Patienten entsprechend behandelt werden.



Der Hamburger Unternehmer hatte bereits in der ersten Corona-Welle einen PCR-Test zum Gurgeln angeboten. Bisher kann der Kombitest online bestellt oder in verschiedenen Hamburger Testzentren erworben werden. Erhältlich ist der Test für 4,95 Euro.

Wie genau ist der Vierfach-Selbsttest?

Laut Angaben des Herstellers seien Sensitivität und Genauigkeit des Selbsttests "sehr hoch". Allerdings beruht diese Aussage auf einer selbst durchgeführten Studie mit wenigern Teilnehmern. Der Test wurde bisher nicht unabhängig vom Paul-Ehrlich-Institut untersucht. Bei zahlreichen anderen Corona-Schnelltests war das stets der Fall.



Nach Herstellerangaben kann der Test die verschiedenen Infektionen mit folgender Genauigkeit nachweisen:



Influenza A: 99,43 Prozent

Influenza B: 99,15 Prozent

RSV: 99,14 Prozent

Covid-19: 97,86 Prozent

Experten raten zur Vorsicht