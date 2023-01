Nams Leiche nun geborgen

Horror-Unfall in Vietnam: Der zehnjährige Thai Ly Hao Nam war bei der Suche nach Altmetall auf einer Brücken-Baustelle in der südlichen Provinz Dong Thap in ein 35 Meter tiefes Betonrohr gestürzt - und steckte seitdem darin fest.



Trotz aufwendiger Rettungsarbeiten war es den Einsatzkräften in 100 Stunden nicht gelungen, den Jungen aus seinem engen Gefängnis zu retten. Schließlich wurde das Kind für tot erklärt.



Drei Wochen später ist nun die Leiche des Kindes geborgen worden. Der Sarg des zehnjährigen Nam sei seinen Eltern übergeben worden, die ihn weinend in Empfang genommen hätten, berichtete die Zeitung "VnExpress" am Freitag (20. Januar).

Lange unklar, ob das Kind noch lebt

Das Rohr, in das Nam gestürzt war, soll einen Durchmesser von lediglich 25 Zentimetern haben. Immer wieder pumpten Einsatzkräfte Sauerstoff in das Rohr, um das Kind ausreichend mit Luft zum Atmen zu versorgen.



Unklar war lange, in welcher Tiefe des Rohrs Nam feststeckte. Kurz nach dem Unglück soll er noch um Hilfe gerufen haben. Eine zuletzt in das Rohr herabgelassene Kamera hatte kein Lebenszeichen des Kindes mehr gezeigt.

Aufwendige Rettungsaktion

Fieberhaft versuchten Helfer über mehrere Tage, die Erde um das Rohr mit Spezialgerät aufzuweichen und Platz zu schaffen, um die am unteren Ende geschlossene Betonröhre mittels eines Krans aus der Erde zu ziehen.



Anschließend sollte mittels eines Detektors die genaue Position des Jungen zu bestimmt werden, bevor man den Beton aufschneiden wollte. Doch dazu kam es nicht mehr.

Thai Ly Hao Nam aufgrund verschiedener Faktoren gestorben

Ein Team aus Ärzten, Gerichtsmedizinern und örtlichen Behörden kam zu dem Schluss, dass der Junge aufgrund verschiedener Faktoren ums Leben gekommen sei.



Dazu gehörten neben dem Ort des Unfalls auch die Tiefe des Rohrs, die Dauer der Bergungsarbeiten sowie mögliche Verletzungen, die er erlitten hatte.

Parallelen zum Fall Julen in Spanien

Der Fall des zehnjährigen Thai Ly weckt traurige Erinnerungen. Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass der damals zweijährige Julen im südspanischen Totalán in ein nicht gesichertes Bohrloch gefallen ist.



Zwei Wochen kämpften die Retter um das Leben des Kindes. Doch letztlich waren alle Bemühungen vergebens. Die Autopsie des Kindes ergab, dass Julen direkt nach dem Sturz an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben war.