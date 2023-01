Horror-Unfall in Vietnam: Der zehnjährige Thai Ly Hao Nam ist bei der Suche nach Altmetall auf einer Brücken-Baustelle in der südlichen Provinz Dong Thap in ein 35 Meter tiefes Betonrohr gestürzt - und steckt seit mehreren Tagen darin fest.



Trotz aufwendiger Rettungsarbeiten ist es den Einsatzkräften in 100 Stunden nicht gelungen, den Jungen aus seinem engen Gefängnis zu retten. Nun wurde das Kind für tot erklärt. Man will so schnell wie möglich seine Leiche bergen.