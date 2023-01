Horror-Unfall Vietnam: Nach Sturz in Betonrohr - kein Lebenszeichen mehr von zehnjährigem Jungen

Horror-Unfall in Vietnam: Auf einer Baustelle in der südlichen Provinz Dong Thap ist ein zehnjähriger Junge in ein Betonrohr gestürzt - und steckt seitdem darin fest. Seit mittlerweile Tagen kämpfen hunderte Einsatzkräfte um das Leben des Kindes. Zuletzt gab es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Der Fall erinnert an das Schicksal des kleinen Julen aus dem spanischen Totalán von vor vier Jahren. Nun heißt es Daumen Drücken, dass Nam in Vietnam gerettet werden kann.