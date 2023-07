Wer künftig in die Schweiz fahren und die Autobahn dort nutzen möchte, kann auf den kleinen Aufkleber in der Windschutzscheibe verzichten. Denn ab 1. August geht die elektronische Vignette in der Schweiz an den Start. Über ein Portal des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit kann die Vignette online gekauft werden. Der Preis der digitalen Variante bleibt der selbe, wie der der Sticker - 40 Franken, also rund 42 Euro für ein ganzes Jahr.